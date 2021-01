Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sportplatz erneutes Ziel mutwilliger Zerstörung

Am vergangenen Wochenende wurde der Sportplatz in Steinfeld gleich zwei Mal widerrechtlich befahren und Sachschaden in noch unbekannter Höhe angerichtet. Am gestrigen Dienstag, 19.01.2021 wurde bekannt, dass auch der Sportplatz des FV Kapsweyer beschädigt wurde. Auch hier wurden auf dem schneebedeckten Sportplatz mit Fahrzeugen Spuren hinterlassen. Gegen die bislang noch unbekannten Verantwortlichen wird wegen Sachbeschädigung ermittelt. Ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-93340 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

