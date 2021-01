Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schwegenheim - Werbemast droht umzukippen

Schwegenheim (ots)

Am 19.1.2021 gegen 18:30 Uhr drohte in Schwegenheim ein Werbemast an einem Einkaufsmarkt umzukippen. Aufgrund herrschender Windböen hatten, ersten Erkenntnissen zufolge, Teile der Verankerung nachgegeben. Der Gefahrenbereich wurde abgesperrt; die Einkaufsmärkte schlossen vorzeitig.

Durch die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Lingenfeld sowie der Berufsfeuerwehr Karlsruhe konnte der Werbemast gegen 23:00 Uhr gesichert zu Boden gebracht werden.

