Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zeiskam - Betrüger erbeutet hohen Geldbetrag

Zeiskam (ots)

Ein 65-jähriger Mann aus Zeiskam bekam bereits am letzten Freitag einen Anruf eines vermeintlichen Sparkassenmitarbeiters. Dieser brachte sein Opfer durch eine geschickte Gesprächsführung dazu, mehrere TAN Nummern in seinem Online Banking Zugang zu bestätigen. So gelang es dem Betrüger, mehrere Überweisungen vom Konto des Geschädigten zu veranlassen. Der Schaden beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Betrag. Seinen Sie bei derartigen Anrufen sehr misstrauisch und halten Rücksprache mit der "echten" Bank.

