POL-MA: Heidelberg-Ziegelhausen: An drei Autos Reifen beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Ziegelhausen (ots)

Zu einer Sachbeschädigung kam es zwischen Mittwoch, 20 Uhr, und Donnerstag, 06:30 Uhr, vor einem Hotel in der Straße "In der Neckarhelle". Bislang unbekannte Täter beschädigten die Reifen von drei geparkten Fahrzeugen und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Der Sachschaden beträgt rund 800EUR.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich bei Polizeirevier Heidelberg-Nord, unter der Telefonnummer 06221-45690, zu melden.

