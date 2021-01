Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Kontrolltag zur Bekämpfung der Unfallursachen

Germersheim (ots)

Von einer Fahrt unter Drogeneinfluss bis hin zum Verstoß gegen das Durchfahrtsverbot war alles dabei. Germersheimer Polizisten kontrollierten gestern Vormittag zeitgleich an mehreren Orten und nahmen dabei gezielt die häufigsten Unfallursachen ins Visier. So wurden Lasermessungen in Westheim, Ottersheim und Rülzheim durchgeführt. Dabei kam es insgesamt zu 15 Verstößen. Auch beim Thema Ablenkung im Straßenverkehr konnten die Beamten auf der Bundesstraße 9 einen entsprechenden Handyverstoß feststellen. Erst letzte Woche kam ein Autofahrer beim kurzen Blick auf sein Handy von der B 9 ab und überschlug sich mit seinem Fahrzeug. Über diesen Fall haben wir bereits ausführlich berichtet. Bei der Überwachung des Durchfahrtsverbots zwischen Lingenfeld und Westheim wurden insgesamt drei Verstöße festgestellt und entsprechend geahndet. Zu guter Letzt ging den Beamten dann auch noch ein 37-jähiger Autofahrer in Germersheim "ins Netz". Bei einer Verkehrskontrolle wurde nämlich feststellt, dass er sein Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führte. Alkoholisierte oder unter Drogen stehende Verkehrsteilnehmer sind nach wie vor für eine Vielzahl schwerer Verkehrsunfälle verantwortlich.

