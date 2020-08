Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200812.2 Kellinghusen: Telefonbetrüger verspricht Lotto-Gewinn

Kellinghusen (ots)

Bereits in der vergangenen Woche ist es Unbekannten gelungen, mit Hilfe des Versprechens eines Lottogewinns von einer Frau 950 Euro in Form von Gutscheinen zu erlangen.

Am letzten Donnerstag erhielt die Anzeigende den Anruf eines Mannes auf ihrem Handy. Der mit leichtem Akzent Sprechende kündigte der 32-Jährigen einen Lotto-Gewinn aus einer Sonderziehung über 39.500 Euro an. Das Geld solle die Gewinnerin am Folgetag unter Hinzuziehung eines Notars von einer Sicherheitsfirma erhalten. Allerdings, so der Anrufer, werde für den Einsatz des Notars und des Sicherheitsdienstes ein Geldbetrag fällig - die Höhe teile man der Dame später noch mit. Am Freitag ging bei der aus dem Bereich Kellinghusen Stammenden erneut ein Anruf ein, in dem man ihr die Übergabeformalitäten erläuterte und die Zahlung des angekündigten Geldbetrages in Form von Steam-Gutscheinen forderte. Letztlich besorgte die Geschädigte Gutscheinkarten im Wert von 950 Euro, übermittelte per Telefon die zur Einlösung erforderlichen Codes und bekam ihren versprochenen Gewinn dennoch nicht. Eine Nachfrage bei der Lotto-Gesellschaft bestätigte der 32-Jährigen, dass sie Opfer eines Betrügers geworden ist. Eine Gewinnauszahlung erfolge durch die Gesellschaft niemals auf einem solchen Wege, klärte man die Frau dort auf.

