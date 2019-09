Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Diebe täuschen Senior mit "Zetteltrick" und gelangen in Wohnung: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Eine dreiste Trickdiebin überlistete am gestrigen Dienstagvormittag einen hochbetagten Mann aus Kassel mit einem "Zetteltrick" und gelangte so gemeinsam mit einem weiteren, unbekannten Täter in die Wohnung des Seniors in der Kasseler Innenstadt. Aus der Wohnung erbeuteten die Diebe eine Bankkarte. Die für Straftaten zum Nachteil älterer Menschen zuständigen Ermittler der EG SÄM der Kasseler Kriminalpolizei erhoffen sich nun, dass sich Zeugen melden, die Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Diebstahl gemacht haben oder Hinweise auf die Täter machen können.

Der Mann befand sich gestern Vormittag, gegen 11:30 Uhr, mit seinen Einkäufen auf dem Weg in seine Wohnung in der Kettengasse, nahe des Altmarkts, als ihn im Treppenhaus des Mehrparteienhauses eine junge Frau ansprach. Die Unbekannte bot ihm hilfsbereit an, seine Einkaufstüte in die Wohnung zu tragen, was der Senior gerne annahm. An der Wohnungstür bedankte er sich bei der Frau und verabschiedete sich. Wenige Minuten später klingelte die gleiche Frau an seiner Wohnungstür. Sie bat den Senior um einen Zettel und einen Stift für eine Notiz. Der wegen der zuvor geleisteten Hilfe dankbare Mann ging deshalb in die Wohnung, um ihrer Bitte nachzukommen. Die Frau folgte ihm ins Wohnungsinnere und bat ihn weiter, eine Adresse für sie aufzuschreiben, da sie selbst nicht lesen und schreiben könne. Der durch das Schreiben abgelenkte Senior hörte plötzlich ein Geräusch aus dem Flur. Als er nachsehen wollte, stellte sich die Trickdiebin ihm in den Weg. Das Opfer konnte noch erkennen, wie eine zweite Person fluchtartig die Wohnung verließ. Kurz danach flüchtete auch die dreiste Betrügerin. Aus einem Zimmer der Wohnung, das sichtbar durchsucht wurde, fehlte eine Bankkarte. Weitere Beute machten die Täter offensichtlich nicht. Der Bestohlene alarmierte sofort die Polizei.

Die Täterin wird als 25-28 Jahre alt und schlank beschrieben. Sie war etwa 1,70m groß, hatte "strohblonde" Haare und ein "osteuropäisches Erscheinungsbild". Bei der zweiten Person, die unbemerkt die Wohnung betreten hatte, handelt es sich vermutlich um einen Mann, den der Senior nicht weiter beschreiben kann.

Die Ermittler der EG SÄM bitten mögliche Zeugen, sich beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

