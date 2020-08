Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200811.5 Heide: Zeugenaufruf nach Brand des Heider Frisörsalons

Heide (ots)

Nach dem Brand des Frisörsalons in der Heider Friedrichstraße laufen die Ermittlungen der Kripo weiterhin auf Hochtouren. Nach einigen Begehungen des Brandortes durch Sachverständige gehen die Beamten davon aus, dass eine Brandstiftung für das Feuer ursächlich war.

Noch immer bitten die Polizisten unter der Telefonnummer 0481 / 940 um Hinweise von Zeugen, die im Bereich des Barbershops Verdächtiges beobachtet haben. Außerdem suchen sie nach Menschen, die Angaben zu Personen und Fahrzeugen machen können, die am Tag des Geschehens die Löscharbeiten aktiv behindert haben. Konkret war dies ein Mann, der sich im Bereich Wulf-Isebrand-Platz einem anfahrenden Löschfahrzeug in den Weg gestellt hat, so dass dieses kurzzeitig anhalten musste. Außerdem parkten Unbekannte am Wulf-Isebrand-Platz einen weißen Kleinbus und einen größeren Transporter nahe einem Feuerwehrfahrzeug im Bereich einer rückwärtigen Zufahrt zum Hof des Brandobjektes, so dass der Weg zum Brandort versperrt war.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell