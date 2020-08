Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200811.2 Wesselburen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Wesselburen (ots)

Bereits am vergangenen Samstag hat sich in Wesselburen eine Verkehrsunfallflucht ereignet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können.

Gegen 06.20 Uhr parkte die Geschädigte ihren Ford Fiesta in der Süderstraße in Höhe der Itzehoer Versicherung am rechten Fahrbahnrand. Gegen 13.30 Uhr kehrte sie zu dem Wagen zurück und fuhr nach Hause. Dort stellte sie schließlich nicht unerhebliche Schäden an ihrem Auto fest, die offenbar durch ein größeres, unbekanntes Fahrzeug in der Süderstraße verursacht worden sind. Der Stoßfänger und der Kotflügel des Fiestas waren eingedrückt, Schadenshöhe etwa 2.000 Euro.

Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher gibt es bis jetzt keine. Zeugen sollten sich daher bei der Polizei in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 melden.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell