Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rüthen - Gedroht sich anzuzünden

Rüthen (ots)

Ein Mann aus der Zentralen Unterbringungseinheit in Rüthen überschüttete sich in der Nacht von Donnerstag (30.Juli) auf Freitag mit einer Flüssigkeit und drohte sich anzuzünden, wenn er nicht die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten würde. Der Mann konnte unverletzt überwältigt werden. Er wurde anschließend in eine geschlossene Einrichtung verbracht. (reh)

