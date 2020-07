Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Welver-Scheidingen - Motorradfahrer abgeschleppt - Krankenhaus

Welver (ots)

Ein 63-jähriger Motorradfahrer blieb am Donnerstag (30.Juli) mit seinem Motorrad aufgrund eines Defektes liegen. Eine 54-jährige Motorradfahrerin wurde aufgrund dessen hinzugerufen und schleppte den Mann mit seinem Motorrad ab. Hierzu hielt der Biker sich am Heck der Motorradfahrerin fest. Bei geringer Geschwindigkeit kam diese dann, gegen 19.50 Uhr, auf der Straße "Heckenbrei" ins Schwanken und auf den Grünstreifen ab. Als der Abgeschleppte nun das Heckteil losließ stürzte die 54-Jährige und verletzte sich nach ersten Erkenntnissen schwer. Sie wurde zur weiteren Untersuchung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (reh)

