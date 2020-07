POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch in Elektrofachgeschäft - Fremder Mann auf Balkon - Zwei schwer verletzte Radfahrer - Traktor kollidiert mit Linienbus - Unfallflucht - Sonstiges

Polizeipräsidium Aalen

Gaildorf: PKW kommt von Fahrbahn ab

Am Montag um kurz nach 20 Uhr befuhr eine 25-jährige Lenkerin eines PKW Fiat die Hohbühlstraße in Richtung Gaildorfer Straße / B19. In einer dortigen scharfen Linkskurve kam die Fiat-Fahrerin zu weit nach rechts und touchierte dabei einen Verkehrsspiegel sowie ein Verkehrszeichen. Bei dem Unfall wurde die Fahrerin leicht verletzt. Zudem entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2700 Euro.

Gaildorf: Fremder Mann auf Balkon

Am Dienstag um kurz nach 0 Uhr wurde eine 36-jährige Wohnungsbesitzerin in der Lohstraße durch das Bellen ihres Hundes geweckt. Bei der Nachschau entdeckte sie einen Mann auf ihrem Balkon im 1. OG. Daraufhin ging sie auf den Balkon, schrie um Hilfe und versuchte den Mann festhalten. Hierbei riss er sich los und floh über den Garten auf das Nachbargrundstück. Der Mann war etwa 30 - 40 Jahre alt und 180-185 cm groß. Er hatte einen kräftigen Oberkörper und kurze, mittelblonde bis dunkle Haare. Bekleidet war er mit einem orangefarbenen T-Shirt. Hinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Wolpertshausen: Fahrrad contra PKW

Am Montag um kurz vor 18:45 Uhr befuhr eine 16-Jährige mit ihrem Fahrrad die Heide von Wolpertshausen in Richtung Ilshofen. Aufgrund des Starkregens kam sie mit ihrem Fahrrad ins Straucheln und prallte im Kreuzungsbereich gegen einen heranfahrenden PKW Mitsubishi eines 53-Jährigen. Die 16-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Untermünkheim: Auffahrunfall

Am Montag um kurz vor 16:15 Uhr befuhr ein 41-jähriger Lenker eines Seat Ibiza die B19 von Untermünkheim in Richtung Schwäbisch Hall. An der Einmündung der Kreisstraße 2573 fuhr ein 41-jähriger BMW-lenker auf die Bundesstraße ein, so dass der Seat-Lenker abbremsen musste. Eine nachfolgende 29-jährige Opel-Lenkerin erkannte dies zu spät und fuhr auf den Seat auf. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Gaildorf: Vorfahrt missachtet

Am Montag um 16:30 Uhr wollte ein 72-jähriger Dacia-Fahrer von der Schillerstraße nach links in die Karlstraße abbiegen. Hierbei übersah er einen von links, auf der Karlstraße heranfahrenden PKW VW Golf eines 33-jährigen Lenkers. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 8000 Euro.

Gaildorf: Von Kupplung gerutscht

Am Montag um 13:45 Uhr ereignete sich auf der B298 ein Unfall mit einem Schaden in Höhe von etwa 7000 Euro. Eine 31-jährige Peugeot-Lenkerin wollte auf die L1066 einfahren und musste zunächst anhalten. Ein nachfolgender 19-jähriger VW-Lenker rutschte hierbei von der Kupplung und fuhr auf den Peugeot auf.

Satteldorf: Geparkten PKW beschädigt

Am Montag zwischen 8 Uhr und 12:30 Uhr, wurde in der Bahnhofstraße ein am rechter Straßenrand geparkter PKW durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Aufgrund der Spurenlage könnte es sich bei dem verursacherfahrzeug um einen blauen LKW gehandelt haben. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Hinweise auf den Unfall nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Schrozberg: Geparkten PKW beschädigt II

Am Montag wurde im Zeller Weg, vor einer dortigen Bäckerei, ein PKW VW Polo, welcher dort zwischen 16:50 Uhr und 16:58 Uhr geparkt war, beschädigt. An dem Fahrzeug entstand hierbei ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Blaufelden unter der Rufnummer 07953 / 925010 entgegen.

Blaufelden: Traktor kollidiert mit Linienbus

Am Montag um 13:10 Uhr befuhr ein 32-jähriger Lenker eines Traktors mit Anhänger die Ortstraße in Ehringshausen in Richtung Ortsausgang. Im Bereich einer dortigen Rechtskurve kam dem Traktor ein Linienbus entgegen. Der Traktor-Lenker bremste daraufhin sein Gespann ab und geriet daraufhin gegen den Bordstein. Dadurch wurde der Anhänger nach links abgewiesen und stieß mit dem vor dem Ortsschild haltenden Bus zusammen. Der 63-jährige Busfahrer sowie die im Bus sitzenden 15 Schulkinder wurden bei dem Zusammenstoß nicht verletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 13.000 Euro.

Satteldorf: Erneuter Einbruch in Elektrofachgeschäft

Am Montag zwischen 00:18 Uhr und 01:15 Uhr entfernten bislang unbekannte Einbrecher die Verschraubung einer Blechaußenfassade eines Elektrofachgeschäftes in der Industriestraße. Anschließend verschafften sie sich mit brachialer Gewalt, unter Verwendung eines Vorschlaghammers, Zugang in den Lagerraum des Firmengebäudes. Vermutlich aufgrund der Auslösung einer Alarmanlage brachen die Einbrecher ihr Vorhaben ab und flüchteten ohne Beute. Auf gleiche Art und Weise wurde bereits am 13.07.20 in das Firmengebäude eingebrochen. Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge oder Personen nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Rot am See: Zwei schwer verletzte Radfahrer

Ein 54-jähriger Lenker eines Tandemfahrrades befuhr zusammen mit seiner 58-jährigen Mitfahrerin den Fliederweg und missachtete am Kreuzungspunkt zum Blütenweg die Vorfahrt, einer von rechts heranfahrenden 46-jährigen Skoda-Lenkerin. Durch den Zusammenstoß wurden die beiden Fahrradfahrer schwer verletzt. Sie mussten zur weiteren ärztlichen Untersuchung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die PKW-Lenkerin wurde nicht verletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 5000 Euro.

Ilshofen: Motorrad-Fahrer schwer verletzt

Am Montag um 13:10 Uhr befuhren insgesamt fünf Motorräder hintereinander die K3542 von Hessenau in Richtung Elpertshofen. Während der Fahrt geriet dem zweiten Kradfahrer der Gruppe ein Insekt in seinen geöffneten Helm. Der Kradfahrer suchte sich zum Anhalten die ca. 1km lange Gerade vor der Einmündung in die L1037 aus, setzte den Blinker rechts, ließ dort sein Motorrad langsam ausrollen und kam schließlich ca. 200m vor der Einmündung in die L1037 zum Stillstand. Die nachfolgenden Motorradfahrer hielten anschließend ebenfalls hinter diesem Motorrad am rechten Straßenrand an. Ein unmittelbar dahinterfahrender 41-jähriger Lenker eines PKW VW schätzte die Situation falsch ein. Trotz einer eingeleiteten Vollbremsung prallte er gegen die bereits stehenden BMW eines 66-jährigen Lenkers. Dieses Motorrad wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen die davorstehende BMW eines 65-jährigen Fahrers aufgeschoben. Der 66-jährige Motorrad-Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Der 65-jährige Kradlenker blieb unverletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

