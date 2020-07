Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle und Feuerwehreinsätze

Aalen (ots)

Abtsgmünd-Untergrönigen: Motorradfahrer leicht verletzt

Leichte Verletzungen zog sich am Montag ein 22-jähriger Krad-Lenker zu, als er auf der B 19 in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und stürzte. An seinem Krad entstand Sachschaden von ca. 2000 Euro.

Abtsgmünd: Brennende Thujahecke

Bei Ausbesserungsarbeiten an einem Gehweg in der Franz-Liszt-Straße war am Montagnachmittag gegen 13.25 Uhr versehentlich eine Thuja-Hecke auf einer Länge von 7 Metern in Brand geraten. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Abtsgmünd gelöscht werden.

Ellwangen: Unfall beim Abbiegen

Am Montagnachmittag wollte eine 36-jährige VW-Lenkerin gegen 17.45 Uhr in die Kressbachstraße einbiegen. Dabei übersah sie eine 52-jährige Hyundai-Lenkerin, die auf der Kressbachstraße in Richtung Rindelbach unterwegs war. Durch die Kollision entstand ein Gesamtschaden von ca. 10.000 Euro.

Tannhausen: Flächenbrand

Ein 70-Jähriger verbrannte am Montagnachmittag Kartonagen und Altpapier auf Gemarkung Bleichroden auf einer Grünfläche. Dadurch entstand ein Flächenbrand, der durch die Freiwilligen Feuerwehren Unterschneidheim und Tannhausen gelöscht wurde.

Ellwangen: Unfallflucht

Einen Schaden von ca. 800 Euro hinterließ ein unbekannter Fahrzeuglenker, als er am Montag zwischen 12.15 Uhr und 15 Uhr im Erdgeschoss der Parkpalette einen VW Polo vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte.

Ellwangen: Radfahrerin gestürzt und verletzt

Beim Wechsel von der Fahrbahn der Rotenbacher Straße auf den dortigen Gehweg blieb eine 50-jährige Pedelec-Lenkerin am Montagmorgen gegen 7.20 Uhr mit ihrem Vorderrad am Bordstein hängen, verlor dadurch das Gleichgewicht und stürzte. Sie wurde dabei leicht verletzt und kam ins Krankenhaus.

Schwäbisch Gmünd: Unfall im Kreisverkehr

Beim Einfahren in den Kreisverkehr Hirschmühle übersah am Sonntagabend eine 63-jährige Opel-Lenkerin gegen 19.20 Uhr einen 52-jährigen Fahrradlenker. Dieser konnte trotz Vollbremsung eine Kollision mit dem Pkw nicht mehr verhindern, wurde über die Motorhaube geschleudert und zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro.

Waldstetten: Unfall beim Ausparken

Beim Ausparken ihres Fahrzeuges in der Gmünder Straße beschädigte eine 36-jährige Daimler-Lenkerin am Montagnachmittag gegen 16.10 Uhr einen gegenüber geparkten VW Polo, wodurch ein Gesamtschaden von ca. 3000 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Mit Roller umgekippt

Eine 22-Jährige verbremste sich am Montagmittag gegen 12.40 Uhr beim Einparken mit ihrem Motorroller in der Hospitalgasse. Sie fuhr anschließend gegen eine Hauswand, kippte um und verletzte sich leicht. Sie wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

