Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Farbschmiererei - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Murrhardt: Unfallflucht

Eine Autofahrerin hatte am Sonntagabend ihr Fahrzeug beim Freibad in der Rudi-Gehring-Straße geparkt und musste bei ihrer Rückkehr einen erheblichen Sachschaden an ihrem Fahrzeug feststellen. Ein unbekannter Autofahrer streifte den dort geparkten Pkw Alfa Romeo Giulietta. Die Sachschäden auf der rechten Fahrzeugseite belaufen sich auf ca. 1700 Euro. Hinweise auf den geflüchteten Autofahrer bzw. zum Unfallgeschehen, das sich zwischen 16.30 Uhr und 19 Uhr ereignete, nimmt die Polizei in Murrhardt unter Tel. 07192/5313 entgegen.

Waiblingen: Verkehrsunfall im Einmündungsbereich

In der Bittenfelder Straße kam es am Montagmorgen gegen 08:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Eine 54-jährige Fiat-Fahrerin kollidierte mit einem 53-jährigen Autofahrer im Bereich der Einmündung Büttelackerweg. Die Fahrerin des Fiat verletzte sich bei dem Unfall leicht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 15 000EUR.

Schorndorf: Wegweiser zu Moschee beschmiert

Zwischen Mittwoch und Donnerstag wurde in der Heinkelstraße ein Wegweiser zu einer Moschee mit Farbe beschmiert. Ein politischer Hintergrund der Farbschmierereien kann bisher nicht ausgeschlossen werden. Hinweise zu dem bislang unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter 07181 2040 entgegen.

Winnenden: Zwei Kinder bei Busunfall leicht verletzt

Der Fahrer eines Omnibusses befuhr am Montag gegen 12 Uhr die Bahnhofstraße. Weil vor ihm ein Autofahrer, der rechts auf dem Parkstreifen bei der dortigen "Ölmühle" zum Aussteigen unachtsam die Fahrertüre öffnete, ohne dabei auf den rückwärtigen Verkehr zu achten, musste der Fahrer des Linienbusses stark abbremsen. Dabei schleuderten zwei 12-jährige Kinder im Bus gegen eine im Mittelgang befindliche Trennscheibe und verletzten sich dabei leicht. Der Busfahrer bemerkte diesen Umstand zunächst nicht und fuhr bis zur nächsten Haltestelle weiter, zumal es zwischen den beiden Fahrzeugen auch keine Berührung stattgefunden hatte. Im Nachgang konnte der am Unfall beteiligte Autofahrer nicht mehr vor Ort angetroffen werden. Dieser als auch weitere mögliche Unfallzeugen werden nun gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Backnang unter Tel. 07904/94260 zu melden.

Winnenden: Vorfahrt missachtet - Drei Verletzte

Ein 86-jähriger Renault-Fahrer fuhr am Montag gegen 15.30 Uhr von der B 14 kommend in Richtung Waiblinger Straße. Er überfuhr vermutlich bei Rot die dortige Ampel und stieß mit einem BMW zusammen, der die Kreuzung von der Friedrich-List-Straße in Richtung Schelmenholz befuhr. Das Fahrzeug des 57-jährigen BMW-Fahrers überschlug sich beim Zusammenstoß und kam auf der Straße wieder zum Stehen. Die beiden Autofahrer als auch eine Mitfahrerin im Pkw Renault wurden verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Beide Unfallautos, die die Kreuzung blockieren, werden abgeschleppt. An diesen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 35000 Euro. Der Verkehr wird derzeit örtlich umgeleitet (Stand 16.15Uhr).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-105

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell