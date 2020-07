Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: 29-Jähriger klettere in Wohnung der Ex-Freundin - Fahrräder entwendet - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Backnang: 14-Jähriger bei Radunfall schwer verletzt

Auf einer BMX-Strecke bei der Straße Zum Kuhwald stürzte am Montagabend gegen 20 Uhr ein 14-jähriger Radfahrer. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu und wurde an der Unfallstelle notärztlich versorgt. Anschließend kam er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik.

Auenwald: Gegen Mauer gefahren

Vermutlich infolge gesundheitlicher Probleme verursachte am Montag gegen 11.30 Uhr eine Autofahrerin einen Unfall, bei dem sie schwer verletzt wurde. Die 58-jährige Autofahrerin befuhr die Lippoldsweiler Straße, als sie das Bewusstsein verlor, von der Fahrbahn abkam und gegen eine dortige Mauer prallte. Die Frau wurde in eine Klinik eingeliefert. An ihrem Pkw Fiat entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15000 Euro.

Aspach: Unfallflucht

In der Schulstraße in Kleinaspach wurde ein dort geparkter Pkw Dacia bei einem Unfall beschädigt. Ein unbekannter Autofahrer stieß vermutlich beim Rangieren gegen den geparkten Wagen und beschädigte diesen auf der Fahrerseite. Der Verursacher flüchtete und hinterließ ca. 2000 Euro Sachschaden. Ersten Hinweise zufolge könnte der Unfall mit einem weißen Audi mit Calwer Zulassung verursacht worden sein. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter Tel. 07191/9090 um weitere Zeugenhinweise zum Unfallgeschehen, das sich zwischen Montag und Sonntag (13.07.2020 und 19.07.2020) ereignete.

Fellbach: 29-Jähriger kletterte in Wohnung und griff Ex-Freundin an

In der Wilhelmstraße stieg am Montag gegen 23.30 Uhr ein 29-Jähriger über ein geöffnetes Schlafzimmerfenster in die Wohnung seiner Ex-Freundin ein. In der Wohnung griff er dann unvermittelt die Bewohnerin und deren Bekannten an. Der Angreifer schlug dem 30-Jährigen auf den Kopf und versuchte die 29-jährige Frau über ein Balkongeländer zu stoßen. Die Frau konnte sich festhalten, wurde jedoch bei dem Angriff leicht verletzt. Sie wurde deshalb vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der zunächst geflüchtete Tatverdächtige konnte später von der Polizei in einem VW Golf festgestellt und kontrolliert werden. Hierbei wurde bemerkt, dass er alkoholisiert war und mit ca. einem Promille am Steuer saß. Der Mann wurde gefahrenabwehrrechtlich in Polizeigewahrsam genommen. Die Ermittlungen zum Vorfall dauern an.

Waiblingen: Rollerfahrerin bei Unfall verletzt - Zeugen gesucht

Bereits am Montag, den 13.07.2020 gegen15:19 Uhr kam es in dem Verbindungsweg Erbachhof-Neustadt zu einem Verkehrsunfall. 27-jährige Rollerfahrerin fuhr hier in Richtung Schärisweg. Hier kam ihr ein bislang unbekannter Fahrer in einem schwarzen SUV auf ihrer Fahrbahnseite entgegen. Die Rollerfahrer musste nach rechts in eine Wiese ausweichen und stürzte dabei. Bei dem Unfall verletzte sich die Rollerfahrerin leicht.

Der Unfallverursacher soll ein blonder Mann im Alter zwischen 40-50 Jahren gewesen sein. Bei dem Fahrzeug handelt es sich laut der Rollerfahrerin um einen Porsche-SUV.

Die Polizei Waiblingen bittet Zeugen sich unter Telefon 07151 950-0 zu melden.

Schwaikheim: BMW-Fahrrad entwendet

Zwischen Freitag, 18:00 Uhr und Samstag, 04:00 Uhr entwendeten Unbekannte ein in der Fritz-Ebert-Straße abgestelltes und mit einem Spiralschloss gesichertes BMW-mintgrünes BMX-Fahrrad. Das Fahrrad hat eine 20-Zoll-Bereifung. Keine Bremse, keine Gangschaltung, ist mit Stickern beklebt und hat an der hinteren Radnabe zwei Stangen zum darauf Stehen.

Die Polizei Schwaikheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07195 969030.

Winnenden- Lange Weiden: Pedelec entwendet

Ein Unbekannter hat am Montag zwischen 16:00 Uhr und 16:30 Uhr ein in der Elisabeth-Selbert-Straße abgestelltes und abgeschlossenes schwarzes Pedelec der Marke Bulls entwendet. Es handelt sich bei dem Rad um ein Damenrad des Models EVO AM 3 im Wert von mehreren tausend Euro.

Die Polizei Winnenden bittet um Zeugenhinweise unter 07195 694-0.

Urbach: Autofahrer unter Drogeneinfluss

Eine Polizeistreife kontrollierte im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle am Montag kurz vor Mitternacht einen 21-jährigen Autofahrer in der Hauptstraße. Bereits beim Herantreten ans Fahrzeug nahmen die Beamten Cannabisgeruch war. Es ergab sich auch bei dem Autofahrer der konkrete Verdacht einer Drogenbeeinflussung, weshalb ihm die Weiterfahrt untersagt wurde. Zur Feststellung seiner Fahrtauglichkeit wurde eine Blutuntersuchung veranlasst. Zudem führte der Autofahrer noch geringe Mengen Cannabis bei sich, weshalb er jetzt mit entsprechenden Anzeigen und fahrerlaubnisrechtlichen Konsequenzen zu rechnen hat.

