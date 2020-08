Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200811.3 Schlotfeld: Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Schlotfeld (ots)

Am Montagabend hat eine Seniorin in Schlotfeld einen Verkehrsunfall mit insgesamt drei Beteiligten verursacht. Während die Dame bei dem Unglück unversehrt blieb, erlitten zwei Fahrzeuginsassen leichte Verletzungen.

Um 19.00 Uhr beabsichtigte die Rentnerin, mit ihrem Mercedes die Bundesstraße 206 in Schlotfeld vom Mühlenweg kommend in Richtung Dorfstraße zu überqueren. Dabei übersah sie einen vorfahrtberechtigten Hyundai, der auf der B 206 in Richtung Itzehoe unterwegs war. Im Kreuzungsbereich kollidierten die beiden Fahrzeuge, wodurch der Mercedes herumschleuderte und gegen einen in der Dorfstraße stehenden Audi prallte. Der 49-jährige Hyundai-Fahrer und seine 83-jährige Begleiterin erlitten bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen und kamen zu einer ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die übrigen Beteiligten blieben unversehrt.

An dem Auto des 49-Jährigen entstand ein Schaden in Höhe von 10.000 Euro, an dem Mercedes und an dem Audi liegen die Schäden insgesamt bei etwa 4.000 Euro.

Merle Neufeld

