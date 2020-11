Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenau - Nach Unfall nicht mehr fahrbereit

Ungefähr 10.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls von Dienstag in Langenau

UlmUlm (ots)

Gegen 23.20 Uhr fuhr ein Opel in der Angertorstraße. Dort parkte ein VW. Der Corsa streifte den Pkw. Dabei verletzte sich die Autofahrerin leicht. Ein Krankenwagen brachte die 51-Jährige in eine Klinik. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Ein Abschlepper lud den Opel auf. Den Gesamtsachschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf ungefähr 10.000 Euro. Die Ulmer Polizei (0731/1880) hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach der Unfallursache.

Unachtsamkeit im Straßenverkehr kann weitreichende Folgen haben. Deshalb ist es immer wichtig mit voller Aufmerksamkeit hinter dem Steuer zu sitzen und sich durch nichts ablenken zu lassen. Schon ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit reicht aus um sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden.

+++++2056513

Claudia Kappeler, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell