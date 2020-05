Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten - Aufmerksamer Nachbar vertreibt Einbrecher

Kürten (ots)

Dank eines aufmerksamen Nachbarn scheiterten am frühen Dienstagmorgen (26.05.) Einbrecher an einer Lagerhalle in Unterblissenbach.

Der Zeuge wurde gegen 03:30 Uhr durch Scheibenklirren auf die Einbrecher aufmerksam. Nachdem er sich bemerkbar gemacht hatte, flüchtete eine Person zu Fuß. Aufgrund der Dunkelheit war keine nähere Beschreibung möglich.

Bei der Tatortaufnahme stellte sich heraus, dass die Täter offensichtlich zunächst versucht hatten, Türen auf der Vorder- und Rückseite aufzuhebeln. Anschließend zerstörten sie die Scheibe von einem Fenster und flüchteten schließlich ohne Beute.

Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die Hinweise zu dem oder den Einbrechern geben können. Hinweise bitte unter 02202 205-0 an die Polizei RheinBerg. (rb)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell