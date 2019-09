Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Ochtrup - Zwei Verletzte nach Unfall auf A31

Ochtrup (ots)

Am Montagmorgen ist es auf der A31, kurz hinter der Anschlussstelle Ochtrup in Richtung Norden, zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwei Beteiligte wurden dabei verletzt, einer davon schwer. Ein 60-jähriger BMW-Fahrer aus Krefeld und ein 21-jähriger Passatfahrer aus Dorsten waren gegen 9.20 Uhr bei Starkregen hintereinander in Richtung Emden unterwegs. Bislang ist unklar, wie es genau zu dem Zusammenstoß zwischen beiden Autos gekommen ist. Der BMW dürfte vor dem Passat gefahren sein und überschlug sich nach dem Zusammenprall mehrfach. Der Fahrer erlitt schwere aber nicht lebensgefährliche Verletzungen. Er wurde ins Krankenhaus nach Enschede geflogen. Der 21-jährige Mann im Passat kam mit leichten Blessuren davon. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Autobahn 31 ist nach wie vor (Stand 14:15 Uhr) in Richtung Norden gesperrt. Die Bergungs- und Aufräumarbeiten laufen. Die Sachschadenshöhe wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

