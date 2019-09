Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeugen und Geschädigte nach Verkehrsgefährdung gesucht

Lingen (ots)

Am Samstagabend ist es auf der B213 zwischen 19.50 und 20.10 Uhr einer Gefährdung des Straßenverkehrs gekommen. Der Fahrer eines weißen Renault Transporters mit polnischen Kennzeichen war von Bawinkel in Richtung Lingen unterwegs. Er überholte dort derart rücksichtslos, dass mehrere entgegenkommende Verkehrsteilnehmer abbremsen mussten, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Eine Streifenbesatzung der Polizei hielt den Mann später an und kontrollierte ihn. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die auf der B213 gefährdeten Personen und weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0591)870 bei der Polizei Lingen zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell