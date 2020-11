Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Buchau, Bad Schussenried - Trucker fahren zu weit rechts

Am Montagmorgen kümmerten sich Lkw-Fahrer nach Unfällen in Bad Buchau und in Bad Schussenried nicht um die Schäden.

UlmUlm (ots)

Gegen 9 Uhr war der Fahrer eines Sattelzugs in der Oberbachstraße in Kappel Richtung Riedlinger Straße unterwegs. Auf Höhe eines Einkaufmarktes kam er zu weit nach rechts und streifte einen Treppenaufgang. Das Geländer und Steinplatten gingen hierbei zu Bruch. Ohne sich um den Schaden zu kümmern fuhr der Unbekannte weiter. Ein Zeuge hatte den Unfall glücklicherweise bemerkt und die Polizei verständigt. Die hatte den mutmaßlichen Verursacher anhand des Kennzeichens schnell ermittelt. Der 51-Jährige muss jetzt mit einer Strafanzeige rechnen. Den Schaden schätzt die Polizei auf mehr als 1.000 Euro.

Auch in Bad Schussenried fuhr ein Lkw-Fahrer zu weit rechts. Der Unbekannte bog gegen 5 Uhr vom Schussenursprung nach rechts in die Straße "Am Reutele" ab. Dabei beschädigte er eine Straßenlampe und einen Gartenzaun. Ohne sich darum zu kümmern fuhr der Unbekannte weiter. Der Schaden beträgt etwa 2.500 Euro. Hinweise bitte unter der Telefon-Nr. 07371/9380 an die Polizei.

Die Polizei mahnt: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

+++2051641++2043809

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell