Rund 15.000 Euro Sachschaden forderte am Montag ein Unfall in Riedlingen.

Wie die Polizei mitteilt, war kurz nach 12 Uhr ein 66-Jähriger mit einem VW in der Neuen Unlinger Straße in Richtung Ertingen unterwegs. Dass der Mann abbremsen musste bemerkte ein nachfolgender 49-Jähriger zu spät. Er konnte nicht mehr anhalten und fuhr mit seinem Ford auf den VW auf. Den Sachschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf rund 15.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.

Hinweis der Polizei: Auffahrunfälle passieren tagtäglich auf deutschen Straßen. Ursachen sind meist ein zu geringer Sicherheitsabstand und Unaufmerksamkeit. Fehler, die sich vermeiden lassen. Die Polizei rät daher: Halten Sie immer genug Abstand zum Vordermann. Sie werden deshalb nicht später an Ihrem Ziel ankommen. Versuchen Sie, jede Ablenkung im Straßenverkehr zu vermeiden, denn jede Unaufmerksamkeit kann schwere Folgen haben. Weitere Hinweise erhalten sie unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

