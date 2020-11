Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen - Nicht aufgepasst

Beim Abbiegen stießen am Montag bei Giengen zwei Autos zusammen.

UlmUlm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, fuhr die 47-Jährige mit ihrem Toyota von Oggenhausen in Richtung Landesstraße 1083. Dort bog sie nach links in Richtung Heidenheim ab. Dabei übersah sie den bevorrechtigten 50-Jährigen mit seinem Opel. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Bei dem Unfall verletzte sich die Unfallverursacherin leicht. Sie kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Die Autos blieben fahrbereit. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 8.000 Euro. Zur Unfallzeit herrschte dichter Nebel.

Gerade zu dieser Jahreszeit beeinträchtigt Nebel vermehrt unsere Sicht. Die Unfallgefahr steigt. Bei eingeschränkter Sicht empfehlen sich eine vorausschauende Fahrweise, ausreichend Abstand und angepasste Geschwindigkeit. Oft reagiert die Lichtautomatik bei dichtem Nebel nicht, hier empfiehlt es sich, das Licht manuell am Schalter auf Fahrtlicht umzustellen. Bei erheblicher Sichtbehinderung und nur dann, sollten sie die Nebelscheinwerfer einschalten. Die Nebelschlussleuchte dürfen sie zudem bei einer Sichtweite von unter 50 Meter benutzen. Dabei sollten sie dann nicht schneller als 50 km/h fahren.

