In Uhingen machte am Montag ein Einbrecher Beute, in Göppingen ging ein Unbekannter leer aus.

wischen 8 und 20.30 Uhr machte sich ein Täter an einem Gebäude in der Ulmenstraße in Holzhausen zu schaffen. Dort hebelte er eine Terrassentür auf und stieg ein. Im Inneren fand der Unbekannte Geld, Schmuck und zwei Flaschen Wein. Mit der Beute flüchtete er unerkannt.

In Göppingen flüchtete ein Unbekannter ohne Beute. Der Einbrecher war gegen 18 Uhr an einem Wohnhaus in der Justinus-Kerner-Straße am Werk. Beim Aufhebeln eines Fensters wurde er offenbar gestört und ergriff die Flucht, ohne dass er in das Objekt eingedrungen war.

In beiden Fällen hat die Polizei die Spuren gesichert und hofft auf Zeugenhinweise. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich bitte melden.

Viele Einbrüche lassen sich durch stabile Türen und Fenster und die richtige Sicherungstechnik verhindern. Immer mehr Täter scheitern an den technischen und mechanischen Sicherungseinrichtungen. Schon durch einfache Maßnahmen kann jeder etwas tun. Für die Einbrecher ist es wichtig, dass alles möglichst schnell geht. Leisten Fenster und Türen erheblichen Widerstand, geben die Täter ihr Vorhaben meist schnell auf. Über Sicherungstechnik informieren die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen sowie die Broschüren der Polizei.

