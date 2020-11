Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Beute gemacht

Umkleideschränke brach ein Dieb am Montag in Ehingen auf.

Gegen 18 Uhr stellte eine Zeugin die aufgebrochenen Umkleideschränke fest. Ein Unbekannter gelangte in das Gebäude in der Blaubeurer Straße. In einem Umkleideraum brach er mehrere Schränke auf. Er fand dort Geld und ein Mobiltelefon. Das nahm er mit und flüchtete unerkannt. Das Polizeirevier Ehingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

