POL-UL: (UL) Balzheim - Großbrand auf Firmengelände

Hohen Schaden richtete ein Feuer auf einem Betriebsgelände am Montag in Unterbalzheim an.

Kurz vor 20 Uhr rückte ein Großaufgebot an Einsatz- und Rettungskräften zu einem Brand auf einem Firmengelände im Carl-Otto-Weg aus. Eine Fahrzeughalle stand in Flammen. In der Halle standen mehrere Laster und Gerätschaften der Firma. Der Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Die Halle und die darin befindlichen Laster brannten aus. Ersten Schätzungen zufolge dürfte sich der Sachschaden auf mindestens eine Million Euro belaufen. Bei den Einsatzmaßnahmen gab es keine Verletzten. Warum das Feuer ausgebrochen ist, ist noch unklar. Spezialisten der Kriminaltechnik werden sich am Dienstag auf die Suche nach der Brandursache begeben.

