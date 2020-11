Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Polizei stoppt flüchtigen Fahrer

Rund 12.000 Euro soll am Montag in Geislingen ein Lkw-Fahrer an einem geparkten Auto hinterlassen haben.

UlmUlm (ots)

Der zunächst Unbekannte soll gegen 8.30 Uhr mit seinem Sattelzug an einem geparkten Auto in der Goethestraße hängengeblieben sein. An dem Skoda soll er die komplette Seite beschädigt haben und dann weitergefahren sein. Das meldete eine aufmerksame Zeugin der Polizei. Anhand der Beschreibung des Lastwagens stoppte eine Polizeistreife im Rahmen der Fahndung im Bereich Bad Überkingen einen Verdächtigen. Der 47-Jährige musste zur Gewährleistung des Strafverfahrens eine Sicherheitsleistung hinterlegen, weil er in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat. Laut Polizei beträgt der Schaden am Auto rund 12.000 Euro, der am Lastwagen etwa 2.000 Euro.

Die Polizei lobt das Verhalten der aufmerksamen Zeugin. "Hinschauen, helfen, melden" sind die drei Stichworte, mit denen die Polizei im Rahmen der Aktion "Stopp der Unfallflucht" dafür wirbt, Verantwortung zu übernehmen. Deshalb bittet die Polizei Zeugen von Verkehrsunfällen, sich zu melden. Wer einen Unfall beobachtet und sich beim Geschädigten oder der Polizei meldet, kann wie in diesem Fall dazu beigetragen, dass der Besitzer des beschädigten Autos nicht auf seinem Schaden sitzen bleibt.

+++++2043266

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell