Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Von der Fahrbahn abgekommen

Mit leichten Verletzungen kam am Montag eine 18-Jährige nach einem Unfall bei Laichingen ins Krankenhaus.

Gegen 14 Uhr fuhr die junge Frau mit ihrem Fiat von Suppingen in Richtung Laichingen. Im Bereich einer scharfen Rechtskurve soll ihr ein unbekanntes Auto auf ihrem Fahrstreifen entgegen gekommen sein. Dem musste sie wohl ausgewichen sein. Die 18-Jährige verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und der Fiat geriet ins Schleudern. Sie kam nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb in der Böschung stecken. Bei dem Unfall verletzte sie sich leicht. Rettungskräfte brachten sie vorsorglich in ein Krankenhaus. Den Schaden an dem nicht mehr fahrbereiten Fiat schätzt die Polizei auf etwa 8.000 Euro. Die Verkehrspolizei Mühlhausen (Telefon 07335/96260) hat die Ermittlungen aufgenommen aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zu dem unbekannten Auto geben können, das in Richtung Suppingen gefahren sein soll.

