POL-OH: Unfallmeldungen

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Künzell - Ein 18-jähriger Krad-Fahrer aus Neuhof wurde bei einem Unfall am Montag, (19.10.) schwer verletzt. Er befuhr gegen 07.35 Uhr in Künzell den Unteren Ortesweg aus Richtung Turmstraße kommend in Fahrtrichtung Klinikum Fulda. Im Einmündungsbereich zur Georg-Stieler-Straße kam es zu einem Zusammenstoß mit einer 57-jährigen BMW-Mini-Fahrerin, welche die Georg-Stieler-Straße befuhr und nach links auf die Straße Unterer Ortesweg abbiegen wollte. Der Krad-Fahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.500 Euro.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Fulda - Sachschaden in Höhe von rund 6.500 Euro entstand bei einem Unfall am Montag, (19.10.). Eine 90-järige VW-Fahrerin befuhr gegen 12.25 Uhr in Fulda die Maberzeller Straße in östliche Richtung. In Höhe der Einfahrt "Theresienhof" bremste sie plötzlich ihr Fahrzeug ab. Ein nachfolgender 53-jähriger Daimler-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf. Eine nachfolgende 39jährige Skoda-Fahrerin fuhr auf den Daimler auf. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

