Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung - Diebstahl einer Handtasche - Scheibe an Pkw eingeschlagen - Einbruch in Schule

Fulda (ots)

Pkw zerkratzt

Fulda - Zwischen Samstag (17.10.) und Montag (19.10.) zerkratzten Unbekannte einen weißen VW Polo, welcher im Bereich der Kurfürstenstraße abgestellt war. Die Täter nutzten vermutlich einen spitzen Gegenstand und beschädigten die rechte Fahrzeugseite. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Handtaschendiebstahl innerhalb eines Geschäfts

Hünfeld - Am Montag (19.10.), gegen 10:30 Uhr, ereignete sich ein Diebstahl einer Handtasche innerhalb eines Geschäfts in der Töpferstraße. Die Geschädigte stelle ihre Tasche auf einen Stuhl im Verkaufsraum. Kurze Zeit später betrat eine männliche Person das Geschäft und verwickelte die Geschädigte in ein Gespräch und stahl in diesem Zusammenhang vermutlich die Handtasche. In der Tasche befanden sich mehrere Plastikkarten. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 300 Euro.

Die Geschädigte konnte die männliche Person wie folgt beschreiben: Männlich, zwischen 20 und 25 Jahre alt, circa 170 cm groß, südländisches Erscheinungsbild und trug zur Tatzeit dunkle Kleidung.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Seitenscheibe eingeschlagen

Fulda - In der Nacht von Sonntag (18.10.) auf Montag (19.10.) schlugen Unbekannte die Seitenscheibe eines grauen Ford C-Max ein. Der Geschädigte hatte sein Fahrzeug auf einem Anhänger in der Donaustraße abgestellt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 100 Euro.

Einbruch in Schule

Neuhof - Zwischen Freitag (16.10.) und Montag (19.10.) brachen Unbekannte in eine Schule im Zollweg ein. Die Täter durchsuchten das komplette Gebäude und hebelten mehrere Schließfächer auf. Es kann noch nicht abschließend gesagt werden, ob etwas gestohlen wurde. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 300 Euro.

