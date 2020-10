Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pkw beschädigt - Verursacher flüchtig

Alsfeld (ots)

Am Donnerstag, den 15.10.20 gegen 07:45 Uhr, parkte eine 33 Jahre alte Autofahrerin aus Antrifttal ihren blauen VW Polo auf dem Parkplatz eines Altenheims in der Straße "In der Rambach 14" in Alsfeld. Als sie gegen 16:30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung an der hinteren linken Fahrzeugseite fest. Vermutlich hat ein bisher unbekannter Fahrzeugführer das Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gestreift und verließ dann die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 500 EUR zu kümmern. Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Feldatal- Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Am Freitag, den 16.10.20 gegen 14:23 Uhr, befuhr ein 28 Jahre alter Mann aus Bad Salzschlirf mit seinem Mercedes Spinter die L3070 von Windhausen kommend in Richtung Ober-Breifenbach. Zur gleichen Zeit befuhr ein 46 Jahre alter Autofahrer aus Lauterbach mit einem schwarzen VW die L3164 von Storndorf kommend in Richtung Windhausen. Im Kreuzungsbereich der beiden Landstraßen missachtete der VW-Fahrer den vorfahrtsberechtigten Mercedes Sprinter und die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, der entstandene Sachschaden beträgt ca. 8.000 EUR

Romrod- Zusammenstoß zwischen Radfahrer und Fußgänger

Am Sonntag, den 18.10.20 gegen 13:11 Uhr befuhr ein 41 Jahre alter Mann aus Romrod mit seinem Fahrrad den Radweg aus Richtung Zell kommend nach Romrod. Als zwei Fußgängerinnen vor ihm auftauchten, machte er durch Klingeln auf sich aufmerksam und verringerte seine Geschwindigkeit. Als die beiden Fußgängerinnen ihm Platz machten, wich zunächst eine nach rechts und eine nach links aus. Als der Radfahrer zwischen beiden Damen durchfahren wollte, beabsichtigte eine Fußgängerin noch schnell die Straßenseite wechseln und der Radfahrer und die 71 Jahre alte Dame stießen zusammen. Beide stürzten zu Boden. Die Fußgängerin verletzte sich bei dem Unfall leicht. Sachschaden ist nicht entstanden.

eingestellt: PHK Wingenfeld / E 31

