Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: In Einfamilienhaus eingebrochen - Die Polizei informiert zum Thema "Einbruchsschutz" - Kopfhörer aus VW Polo entwendet

Fulda (ots)

In Einfamilienhaus eingebrochen - Die Polizei informiert zum Thema "Einbruchsschutz"

Hünfeld - Über eine Balkontür drangen Unbekannte zwischen Samstag (17.10.) und Sonntagvormittag (18.10.) gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Schillerstraße ein. Im Inneren durchsuchten die Einbrecher die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit nicht bekannt. Es entstand geringer Sachschaden.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Nützliche Informationen rund um das Thema "Einbruchsschutz" erhalten Sie unter www.polizei.hessen.de/praevention oder über ihren örtlichen Ansprechpartner der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen des Polizeipräsidiums Osthessen unter Telefon 0661/105-2041.

Kopfhörer aus VW Polo entwendet

Kalbach - In der Nacht zu Freitag (16.10.) entwendeten Unbekannte in Mittelkalbach kabellose Bluetooth-Kopfhörer aus einem unverschlossenen VW Polo. Das Fahrzeug stand in der Hofeinfahrt eines Wohnanwesens in der Veitsteinbacher Straße.

