POL-OH: Hauseigentümerin überrascht Einbrecher - Einbruch in Einfamilienhaus - Diebstähle - Sachbeschädigungen

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Hauseigentümerin überrascht Einbrecher

Bad Hersfeld - Am Freitag (16.10.), gegen 20:25 Uhr, versuchten zwei unbekannte männliche Personen in ein Einfamilienhaus im Seidelbastweg einzubrechen. Die Täter wollten ein Fenster aufhebeln und wurden hierbei durch die Hauseigentümerin überrascht und flüchteten in unbekannte Richtung. Bei den Tätern soll es sich nach Angaben der Geschädigten um zwei männliche Personen gehandelt haben. Diese seien schlank und komplett dunkel bekleidet gewesen. Außerdem hätten sie eine dunkle Mütze getragen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 250 Euro.

Einbruch in Einfamilienhaus

Heringen - Am Donnerstagabend (15.10.), zwischen 22:15 Uhr und 23:45 Uhr, hatten es Unbekannte auf ein Einfamilienhaus in der Petersstraße abgesehen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in das Haus und durchsuchten dies komplett. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden mehrere Schmuckgegenstände und Bargeld gestohlen. Der Gesamtschaden kann noch nicht genau beziffert werden.

Roller gestohlen

Bad Hersfeld - In der Nacht zu Freitag (16.10.) stahlen Unbekannte einen Roller der Marke Piaggio Typ Hexagib 150 in rot. Der Geschädigte hatte sein Fahrzeug vor einem Wohnhaus in der Straße "Falkenblick" abgestellt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 900 Euro.

Einbruch in Getränkemarkt

Hauneck / Unterhaun - Am frühen Sonntagmorgen (18.10.), gegen 01:30 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Getränkemarkt in der Straße "Döllwiesen". Aus diesem stahlen die Täter eine noch unbekannte Anzahl von Zigaretten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Pkw zerkratzt

Kirchheim - Am Freitag (16.10.), zwischen 19:50 Uhr und 22:00 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung an einem blauen VW Passat, welcher auf einem Parkplatz in der Straße "Am Friedrichsfeld" abgestellt war. Die Täter zerkratzten mit einem unbekannten spitzen Gegenstand die Fahrertür. Der Schaden beläuft sich auf rund 300 Euro.

Kennzeichen gestohlen

Heringen - Zwischen Freitag (16.10.) und Montag (19.10.) stahlen Unbekannte das vordere amtliche Kennzeichen HEF-C 612 von einem schwarzen BMW X3. Der Geschädigte hatte sein Fahrzeug auf einem Parkplatz einer Schule in der Straße "Am Vachaer Berg" abgestellt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 40 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Katalysatoren gestohlen

Bebra - Wie der Polizei erst jetzt mitgeteilt wurde, stahlen Unbekannte in den vergangenen Tagen und Wochen mehrere Katalysatoren von einem Gelände eines Autohauses in der Robert-Bunsen-Straße. Die Täter bauten diese nach bisherigen Erkenntnissen von mehreren Fahrzeugen aus und entwendeten diese. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Mountainbike gestohlen

Wildeck / Obersuhl - Am Freitagnachmittag (16.10.), zwischen 16:00 Uhr und 16:20 Uhr stahlen Unbekannte ein Mountainbike der Marke Cube "Aim Pro black ´n blue". Der Geschädigte hatte sein Rad auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Eisenacher Straße abgestellt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 400 Euro.

Zigarettenautomat gestohlen

Ronshausen - Am Freitag (16.10.), gegen 03:00 Uhr, stahlen Unbekannte einen Zigarettenautomaten, welcher an einer Hauswand in der Kasseler Straße angebracht gewesen war. Die Täter rissen den Automaten gewaltsam von der Wand und transportierten diesen vermutlich mit einem Fahrzeug vom Tatort. Der entstandene Gesamtschaden kann noch nicht genau beziffert werden.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

