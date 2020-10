Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Autokennzeichen gestohlen - Baustellendiebstahl - Fensterscheibe von Mehrfamilienhaus eingeschlagen - Kennzeichendiebstahl -

Vogelsbergkreis (ots)

Autokennzeichen gestohlen

Lauterbach - Zwischen dem 9. und dem 15. Oktober stahlen Unbekannte in der Bahnhofstraße das vordere Kennzeichen VB-AX 905 von einem Pkw. Das Auto stand im Hof eines Mehrfamilienhauses. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Baustellendiebstahl

Schlitz - Unbekannte drangen zwischen dem 8. und dem 16. Oktober in einen Rohbau in der Gräfin-Anna-Straße ein. Die Täter demontierten und stahlen Elektrokabel im Wert von circa 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fensterscheibe von Mehrfamilienhaus eingeschlagen

Schotten - Zwischen Mittwoch (14.10.) und Freitag (16.10.) beschädigten Unbekannte in der Straße "Altenburg" eine Fensterscheibe eines Mehrfamilienhauses und verursachten 200 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Ulrichstein/Bobenhausen II - Am Sonntagmorgen (18.10.) stahlen Unbekannte in der Hoherodskopfstraße das hintere Kennzeichen DO-BG 3006 eines grünen Opel Corsa. Das Auto parkte vor einem Wohnhaus am Straßenrand. Es entstand 50 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

