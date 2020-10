Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Bad Hersfeld

Bad Hersfeld (ots)

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Bad Hersfeld. Am Samstag, 17.10.2020, kam es im Bereich Gutenbergstraße / dortiger Parkplatz zu einem Verkehrsunfall, als ein 65-jähriger Mann aus Bad Hersfeld mit seinem Pkw den dortigen Parkplatz in Richtung Gutenbergstraße verließ. Er stieß mit seinem Pkw - vermutlich unbemerkt - gegen den Pkw einer 50 - jährigen Frau aus Heringen. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort, konnte jedoch zeitnah ermittelt werden. Der Gesamtsachschaden an den beteiligten Pkw beträgt ca. 200,- EUR.

