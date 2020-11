Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Junge Fahrerin verletzt

Ins Krankenhaus musste eine 18-Jährige am Montag nach einem Unfall bei Laichingen.

Die junge Fahrerin war am Nachmittag mit ihrem Fiat unterwegs. Sie fuhr gegen 14 Uhr von Suppingen in Richtung Laichingen. Unterwegs sei ihr ein Auto entgegengekommen, schilderte die junge Frau später der Polizei. Das sei so weit auf ihrer Spur gefahren, dass sie ausweichen musste. Der Fiat kam deshalb nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort überschlug sich der Wagen. Die 18-Jährige wurde verletzt, der Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Sie prüft jetzt, wie sich der Verkehrsunfall genau ereignet hat. Und sie sucht das Auto, dass zur Zeit des Unfalls dem Fiat entgegenkam. Wer Hinweise auf das Fahrzeug oder auf den Fahrer geben kann wird gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Telefon-Nr. 07335/96260 zu melden. Auch Zeugen, die sonst Hinweise geben können, sollen sich bei der Polizei melden. Den Schaden am Fiat schätzt die Polizei auf rund 8.000 Euro.

