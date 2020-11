Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Dischingen - Asbestplatten illegal entsorgt

Bei Ermittlungen wegen einer Umweltstraftat hofft die Polizei jetzt auf Zeugenhinweise.

UlmUlm (ots)

Die Platten soll ein Unbekannter nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei bereits zwischen dem 21. und 27. Oktober an der Kreisstraße zwischen Ballmertshofen und Trugendorf abgeladen haben. Bisherige Ermittlungen der Beamten von Gewerbe und Umwelt verliefen ohne Erfolg, weshalb die Spezialisten jetzt auf Hinweise aus der Bevölkerung hoffen. Wer jemanden beim Abladen eines Stapels mit 17 Wellplatten beobachtet hat, sich an einen möglicherweise in diesem Zusammenhang stehenden Abriss erinnert oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich bitte unter der Telefon-Nr. 07331/93270 melden.

+++++2045151

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell