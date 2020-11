Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Grundlos attackiert

Am Montag schlug in Ulm ein 48-Jähriger mehrfach grundlos zu.

Gegen 8.30 Uhr begab sich der 48-Jährige auf das Grundstück des 65-Jährigen in der Böfinger Halde. Der 65-Jährige stellte ihn zur Rede. Der 48-Jährige attackierte diesen jedoch grundlos und schlug mehrfach zu. Dabei erlitt der 65-Jährige Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Zuvor hatte der 48-Jährige auf einem nebenanliegenden Schrebergarten mehrere Fensterscheiben eingeschlagen. Mehrere Polizeistreifen rückten an und nahmen den Angreifer vorläufig fest. Auch er kam aufgrund seines Zustandes in ein Krankenhaus. Er musste eine Blutprobe abgeben, da der Verdacht bestand, dass er unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

