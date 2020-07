Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Jugendliche schlagen und treten auf Senior ein

Rahden (ots)

Ein 71-Jähriger wurde in der Nacht zu Dienstag das Opfer von drei Schlägern. Hierbei erlitt er schwere Verletzungen und musste im Krankenhaus Rahden verbleiben. Seinen Angaben zufolge handelte es sich bei den Tätern um Jugendliche.

Der Rahdener befand sich mit seinem Fahrrad gegen 3.30 Uhr auf dem Parkplatz des Einkaufscenters in der Von-Roden-Straße. Dies beobachteten die drei bisher Unbekannten, näherten sich mit ihren Fahrrädern, und beleidigten ihn zunächst. Als sich der Senior dem Konflikt entziehen wollte, schlug man unvermittelt auf ihn ein. In der Folge konnte er mit seinem Rad bis zum Combi-Markt fliehen. Hier holten ihn seine Peiniger ein und schlugen und traten wieder auf ihn ein. Trotz der Verletzungen gelang ihm zu Fuß abermals die Flucht und klingelte an einer ihm unbekannten Haustür. Erst hier ließen die Jugendlichen von ihm ab. Anschließend brachte ihn der bisher ebenfalls unbekannte Zeuge nach Hause. Später alarmierte das Opfer die Polizei.

Die Schläger werden auf ein Alter von cirka 13 bis 18 Jahren geschätzt. Aller drei führten ein Fahrrad mit, wovon eins als BMX-Rad beschrieben wurde. Die Ermittler bitten Zeugen sowie den unbekannten Helfer sich unter der Rufnummer (0571) 8866-0 bei der Polizei in Minden zu melden.

