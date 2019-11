Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191107 - 1150 Frankfurt-Innenstadt: Schaufenster zerstört - Dieb wird festgenommen

Frankfurt (ots)

(dr) Am Donnerstag, den 07.11.2019, gegen 03:10 Uhr, gelang es einem 37-jährigen Mann Handtaschen im Wert von mehreren tausend Euro aus dem Schaufenster eines Geschäftes in der Frankfurter Innenstadt zu stehlen. Er konnte wenig später während seiner Flucht festgenommen werden.

Der Beschuldigte begab sich zur genannten Zeit "An der Kleinmarkthalle" vor das Schaufenster eines Geschäftes und schlug dieses mit einem Stein ein, was den Alarm auslöste. Aus der im Laden befindlichen Vitrine entnahm er fünf hochwertige Damenhandtaschen und flüchtete mit diesen zu Fuß in Richtung Hasengasse. Nur hatte er nicht die Rechnung mit bereits eingesetzten Zivilbeamten gemacht, welche den Flüchtigen samt der Beute kurz nach Alarmauslösung am Carl-Theodor-Reiffenstein-Platz festnehmen konnten.

Der Beschuldigte kam in die Haftzellen des Polizeipräsidiums und wird noch heute dem Haftrichter vorgeführt.

