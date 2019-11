Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191107 - 1149 Frankfurt-Westend: Autoknacker unterwegs - Lenkräder mit Airbags im Visier

Frankfurt (ots)

(hol) Von Dienstag, dem 29.10.2019 bis gestern, 06.11.2019, brachen Unbekannte in insgesamt sechs Fällen Autos auf. Gestohlen wurden jeweils hochwertige Sportlenkräder samt Airbags. Der Gesamtschaden beläuft sich auf schätzungsweise 25.000 Euro.

Sechs Autobesitzer im Westend erlebten in der vergangenen Woche eine böse Überraschung, als sie zu ihren Fahrzeugen kamen. Jeweils in den Nachtstunden hatten Autoknacker ihre Autos aufgebrochen. Dabei hatten es die Ganoven auf hochwertige Sportlenkräder samt Airbags und Bordcomputer abgesehen. Diese wurden vollständig ausgebaut und mitgenommen. Der dadurch verursachte Schaden beläuft sich auf schätzungsweise 25.000 Euro.

Die Frankfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

