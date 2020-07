Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe am Gemüseregal

Meinerzhagen (ots)

Keine fünf Minuten brauchten gestern Diebe in einem Supermarkt "Am Bücking" für ihren Beutezug. Zwischen 16.20 und 16.25 Uhr, langten sie am Gemüseregal zu und griffen sich die Geldbörse aus der geöffneten Handtasche einer Kiersperin (61). Dabei stellten sie sich so geschickt an, dass der eigentliche Tathergang unentdeckt blieb. Hinweise nimmt die Wache Meinerzhagen entgegen.

