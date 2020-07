Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ladendieb mit Beute am Bauch

Halver (ots)

Mit 23 Schachteln Zigaretten unter dem T-Shirt wollte am Montag ein 24-jähriger Mann an der Kasse eines Discounters an der Bahnhofstraße vorbei gehen. Doch im Griff von drei Frauen musste er auf die Polizei warten.

Eine Verkäuferin hatte den Mann gegen 13.40 Uhr an der Kasse beobachtet, wie er die großen Packungen einsteckte. Die 25-Jährige und eine Kollegin sprachen den Unbekannten an und forderten ihn auf, die Zigaretten zu bezahlen. Darauf wollte er durch eine geschlossene Kasse flüchten. Zusammen mit der Kollegin und einer 54-jährigen Kundin hielt sie den mutmaßlichen Ladendieb fest. Der packte die Verkäuferin am Kragen, zerrte und schubste, trat gegen einen Blumenkasten - alles vergeblich: Die drei Frauen waren stärker. Die Polizei durchsuchte den 24-jährigen Wipperführter: Unter seiner präparierten Kleidung (Jacke, mehrere T-Shirts mit Loch und Innentasche) kamen 23 große Schachteln Zigaretten zum Vorschein. Einen Grund für die Tat nannte der Wipperführter auch: Er wollte die Kippen verkaufen, um seinen Drogenkonsum zu finanzieren. Die Polizei schrieb eine Anzeige wegen eines räuberischen Diebstahls. Der 24-Jährige erhielt einen Platzverweis für das gesamte Gelände und Hausverbot für alle Filialen des Discounters.

