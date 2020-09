Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Betrug am Telefon

Unbekannte versucht es mit gleich zwei gängigen Maschen

Geldern-Veert (ots)

Mit einer Kombination aus zwei bekannten Betrugsmaschen am Telefon hat am Dienstag (8. September 2020) eine unbekannte Anruferin ihr Glück bei einer 70-Jährigen in Geldern versucht. Die Seniorin erhielt gegen 14:00 Uhr zunächst einen Anruf von einer Frau, die sich als eine Bekannte ausgab. Sie habe eine Wohnung gekauft und bräuchte dafür noch heute eine größere Summe Bargeld, damit keine Verzugszinsen fällig würden. Als die Anruferin dann nach Geld und Schmuck im Haus fragte und der 70-Jährigen dies komisch vorkam, wurde das Gespräch beendet. Kurz darauf klingelte das Telefon der Seniorin erneut: Dieses Mal meldete sich eine Frau, die angab, Beamtin der Kripo Geldern zu sein. Die Anruferin - deren Stimme sehr ähnlich wie die der ersten Anruferin klang - thematisierte das vorherige Telefonat und wollte die 70-Jährige aufklären, dass sie soeben Opfer eines Enkeltricks werden sollte. Das machte die 70-Jährige erst recht stutzig. Sie legte auf, informierte die echte Polizei und erstatte Anzeige.

- Seien Sie misstrauisch, wenn Sie jemand telefonisch um Geld bittet. - Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner, oft ein angeblicher Enkel, Geld von Ihnen fordert! - Vergewissern Sie sich, ob der Anrufer wirklich ein Verwandter ist: Rufen Sie ihn zurück! - Übergeben Sie niemals Geld an Ihnen unbekannte Personen. - Wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt, informieren Sie sofort die Polizei über die Notrufnummer 110 und, wenn möglich, Verwandte. - Wenden Sie sich auf jeden Fall an die Polizei, wenn Sie Opfer eines Betruges geworden sind und erstatten Sie eine Anzeige.

