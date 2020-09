Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Zigarettenautomat aufgebrochen

Zeuge beobachtet Täter

Kleve (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (9. September 2020) gegen 02:20 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie eine männliche Person sich mit einem spitzen Gegenstand an einem Zigarettenautomaten an der Hauswand einer Gaststätte auf der Gruftstraße zu schaffen machte. Die hinzugerufenen Polizeibeamten trafen unweit vom Automaten auf einer Mauer sitzend einen 36-Jährigen aus Kleve an, der auf die Beschreibung des Zeugen passte. In einem Rucksack führte der Mann passende Arbeitsutensilien, u.a. einen Meißel, bei sich. Der Automat wies frische Aufbruchsspuren auf, der Schacht für die Geldnoten konnte jedoch nicht entnommen werden. Um seine Personalien zu klären, wurde der 36-Jährige zur Wache gebracht und anschließend wieder entlassen. Ihn erwartet eine Anzeige. (cs)

