POL-PDNW: Ohne Versicherungsschutz mit E-Scooter gefahren

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 09.03.2020, gegen 14:45 Uhr, fiel einer Polizeistreife in der Hauptstraße in Neustadt/Weinstraße ein E-Scooter auf, welcher die Fußgängerzone ohne Versicherungskennzeichen befuhr. Als der 38-jährige Fahrer des E-Scooters die Polizeistreife erblickte, sprang dieser von seinem Roller ab und schob ihn zunächst weiter. Im Rahmen der Kontrolle räumte der Fahrer ein, dass kein Versicherungsschutz besteht. Der E-Scooter, wurde zur Verhinderung einer Weiterfahrt vorläufig sichergestellt und eine entsprechende Strafanzeige wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz wird der Staatsanwaltschaft vorgelegt.

