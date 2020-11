Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruchsdiebstahl in ein Fitnessstudio auf der Werler Straße in Neheim

Arnsberg-NeheimArnsberg-Neheim (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Nacht zum Samstag, 21.11.2020 durch das Einschlagen einer Scheibe in einem Rolltor in ein Fitnessstudio auf der Werler Straße. In dem Studio entwendeten sie Mobiltelefone. Hinweise bitte an die Polizeiwache in Neheim-Hüsten, 02932-90203211 (Wie).

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Leitstelle

Telefon: 0291-9020-3110

Fax: 0291-9020-3119

E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell