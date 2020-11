Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Straßenraub

SundernSundern (ots)

Am Freitag, 21:25 Uhr, schlug ein bislang unbekannter Täter einen 37-jähriger Mann aus Sundern auf der Verbindung der Amecker Straße zur Straße 'Am Kaltenborn' von hinten nieder. Der 37-Jährige wurde durch die Einwirkung und den anschließenden Sturz leicht verletzt. Der Täter entnahm dem am Boden Liegenden aus der rechten Jackentasche das Portmonee und flüchtete anschließend zu Fuß in unbekannte Richtung. Der Täter konnte nicht beschrieben werden. Bisherige Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ. Hinweise werden erbeten. (PK)

