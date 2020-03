Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: +++ Motorhaube eingedrückt +++ Münzsammlung und Tafelsilber erbeutet +++ Im Vorbeifahren gestreift +++

Friedberg (ots)

>Niddatal: Motorhaube eingedrückt

Einen Schaden von etwa 2.000 Euro hinterließ ein derzeit nicht bekannter Verkehrsteilnehmer an einem weißen Mercedes. Offenbar ohne sich um die Schadenregulierung zu bemühen, machte sich der Verursacher dann aus dem Staub. Der Vito parkte zwischen Mittwoch, 16 Uhr und Donnerstag 07 Uhr in der Bahnhofstraße in Assenheim.

Die Unfallfluchtermittler der Polizei Friedberg bitten unter 06031/6010 um sachdienliche Hinweise.

+++

>Niddatal: Münzsammlung und Tafelsilber erbeutet

Einbrecher entwendeten im Ortsteil Bönstadt zwischen Montag (23. März), 12 Uhr und Donnerstag (26. März), 13 Uhr aus einem Einfamilienhaus in der Kurt-Schumacher-Straße diverse Münzen sowie Silberbesteck. Zuvor hatten sie die Haustür aufgebrochen und waren so in die Wohnräume gelangt.

In diesem Zusammenhang bitten die Ermittler der Kripo Friedberg nun um Hinweise unter Tel: 06031/6010.

+++

>Wölfersheim: Im Vorbeifahren gestreift Einen Schaden von rund 1.000 Euro stellte der Besitzer eines weißen Audi am Freitagmorgen gegen 06.45 Uhr fest, nachdem er das Fahrzeug am vorangegangenen Abend gegen 20 Uhr am Fahrbahnrand in der Wiesenstraße abgestellt hatte. Offenbar hatte ein anderes Fahrzeug den A4 in Nacht an der linken Fahrzeugseite gestreift und so beschädigt. Der Verursacher kümmerte sich nicht um den Schaden und fuhr weiter.

Die Polizei Friedberg ermittelt nun wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet mögliche Zeugen unter 06031/6010 um Hinweise.

+++

