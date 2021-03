Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Polizei sucht Radfahrer

Ludwigsburg (ots)

Am Montag gegen 20:30 Uhr war ein 28 Jahre alter Pedelec-Fahrer in Kornwestheim auf der Lindenstraße in Fahrtrichtung Stammheimer Straße unterwegs. Als er dort einen Radweg befuhr, kam ihm ein noch unbekannter Radfahrer entgegen. Da der Unbekannte mutmaßlich auf der falschen Straßenseite fuhr, versuchte der Pedelec-Fahrer auszuweichen, um einen Zusammenstoß mit dem Zweiradfahrer zu vermeiden. Dies gelang dem 28-Jährigen offenbar nicht, woraufhin sich beide Fahrradlenker berührten. Der 28-Jährige stürzte in der Folge. Er erlitt leichte Verletzungen, die im Nachgang in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden mussten. Nach einem Wortwechsel zwischen den beiden männlichen Radfahrern trennten sich ihre Wege. Ein Austausch der Personendaten fand allerdings nicht statt. Aufgrund dessen wird der etwa 35 Jahre alte Radfahrer, der circa 195 cm groß ist, gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0, in Verbindung zu setzen. Möglicherweise war der Unbekannte mit einem grauen Fahrrad unterwegs und trug eine hellgrüne Fahrradjacke sowie einen blauen Helm. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Angaben zu dem unbekannten Radfahrer machen können, melden sich bitte ebenfalls bei der Polizei.

